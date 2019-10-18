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Реновация

Еще пять проектов планировки кварталов реновации вынесли на публичные слушания в Москве

В проектах представлены объекты социальной инфраструктуры - детские сады и школы, образовательные комплексы и центры дополнительного образования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пять новых проектов планировки территорий по программе реновации в восьми московских районах вынесены на публичные слушания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"Очередные пять проектов планировки территорий по программе реновации вынесены на публичные слушания. Три из них находятся в Юго-Западном округе столицы. Это проект квартала номер 9 в Академическом и Черемушкинском районах, проект реновации микрорайона номер 15, расположенный в Ломоносовском районе, и проект планировки кварталов под номерами 26 и 27, которые находятся в Обручевском и Ломоносовском районах. Один проект рассмотрят на севере столицы - это кварталы под номерами 93 и 95 в Тимирязевском районе, а также кварталы А, Б, Е, Г, расположенные в районах Люблино, Печатники и Текстильщики", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

В проектах планировки представлены объекты социальной инфраструктуры - детские сады и школы, образовательные комплексы и центры дополнительного образования. Там, где необходимо, предусмотрено строительство детских поликлиник и физкультурно-оздоровительных комплексов. Везде планируется создать новые точки притяжения.

Экспозиция по данным проектам пройдет с 25 по 31 октября, собрание участников публичных слушаний - 5 ноября, в ходе них жители смогут обсудить новый облик кварталов.

11 октября собрания жителей по обсуждению кварталов реновации стартовали еще в шести районах Москвы - Крюково, Западное Дегунино, Бескудниковский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково и Измайлово. На сегодняшний день жители обсудили уже 17 проектов кварталов реновации, первые публичные слушания по ним стартовали в конце марта в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок.

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