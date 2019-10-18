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Систему видеонаблюдения в Москве могут применить для контроля в сфере благоустройства

Сейчас в городе работает более 170 тыс. камер видеонаблюдения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контроль в сфере благоустройства в Москве смогут осуществлять с использованием камер видеонаблюдения после внедрения в систему искусственного интеллекта. Об этом в пятницу сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы.

"У этой системы [видеоаналитики] есть прикладное значение. Например, внедрив в нее систему искусственного интеллекта, мы можем распознавать нарушения в области благоустройства, среди которых неубранные территории или мусорные контейнеры", - сказал Козлов.

По его словам, в городе работает более 170 тыс. камер видеонаблюдения, при этом видеоаналитика позволяет использовать распознавание лиц "для определенных целей, самая главная из которых - безопасность".

"Начиная с 2018 года, органы правопорядка и безопасности пользуются сервисом видеоаналитики, который позволяет раскрывать более 5 тыс. правонарушений в год. Данные мероприятия осуществляются исключительно при оперативно-разыскной деятельности. Данная система была успешно отпилотирована во время проведения чемпионата мира по футболу, который был в прошлом году в Москве, помогла задержать десятки правонарушителей", - отметил Козлов.

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