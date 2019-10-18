Более 30 га территорий благоустроят в Москве возле новых станций Некрасовской линии метро

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют благоустроить и озеленить территории вокруг четырех станций Некрасовской линии метро, строительство которых планируется завершить до конца года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мы уже приступили к благоустройству территорий вокруг станций "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная" второго участка Некрасовской линии метро. Общая площадь благоустройства составит порядка 32 га", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Он отметил, что там высадят почти 630 деревьев и 6,7 тыс. кустарников, установят 800 малых архитектурных объектов.

Строительство Некрасовской линии столичного метро началось в 2012 году. Ветка протяженностью 19,6 км с девятью станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта, - далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Первый участок ветки "Косино" - "Некрасовка" длиной 7,9 км с четырьмя станциями ("Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка") был открыт 3 июня 2019 года. Второй участок "Авиамоторная" - "Косино" длиной 11,7 км с пятью станциями ("Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная") находится в завершающей стадии строительства.