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Автомобилистов Москвы предупредили об осложнении движения на дорогах вечером в пятницу

В ЦОДД прогнозируют заторы на вылетных магистралях по направлению в область

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозирует в пятницу осложнение движения по направлению в область в вечерний час пик. Автомобилистам рекомендуется выезжать за город после 19:30, сообщили ТАСС в пятницу пресс-служба учреждения.

"Хоть и пятница, но вчерашнего апокалипсиса не ждем. Прогнозируем семь-восемь баллов, обычные пятничные заторы на вылетных магистралях. К 19:30 движение нормализуется", - сказали в пресс-службе.

Основные затруднения будут наблюдаться на вылетных магистралях по направлению в область. Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД.

Заторы образуются на Алтуфьевском и Щелковском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Из-за увеличения автомобилей ожидается ухудшение дорожной ситуации на Мичуринском и Рязанском проспектах, Дмитровском шоссе. В час пик движение также будет затруднено на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область. Возможны затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.

Накануне вечером в Москве были зафиксированы девятибалльные пробки.

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