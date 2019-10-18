Ступени Театра эстрады в Москве оказались утерянным постаментом надмогильного памятника

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорнаследие изучило гранитные блоки из лестницы у Театра эстрады, которые были приняты за надгробные плиты, и выявило, что это постамент надмогильного памятника супругам Бекетовым XIX века, который считался утраченным. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"На днях в ходе работ по благоустройству территории, прилегающей к Театру эстрады (Берсеньевская набережная, дом 20/2), были обнаружены гранитные блоки, на которых выбиты фамилии и года. Ранее они были ступенями, ведущими в театр. Мосгорнаследие подтвердило, что ступени являются фрагментами надмогильного памятника супругам Бекетовым работы Ивана Петровича (Джованни) Витали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что супруги Бекетовы были погребены на кладбище Новоспасского монастыря. В 1927 году скульптурная (верхняя) часть памятника, изображавшая аллегорические фигуры Веры и Надежды, была перенесена в усыпальницу Голицыных Донского монастыря, где он был сохранен и сейчас является музейным предметом музея имени Щусева.

В пресс-службе добавили, что после того как москвичи, заметившие на бывших ступенях лестницы надписи, стали обращаться на горячую линию Мосгорнаследия, специалисты забрали эти фрагменты на хранение. Теперь, когда выяснилось, что это постамент надмогильного памятника полковнику Петру Бекетову и его второй жене Ирине, который с 1927 года считался утраченным, Мосгорнаследие обеспечило транспортировку всех его частей на территорию Донского монастыря. Руководитель ведомства Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что департамент договорился с музеем Щусева о том, что специалисты оценят возможность вернуть скульптуру на исторический постамент.