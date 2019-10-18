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Французский реабилитационный центр будет обучать российских медиков в Сколкове

Компания Orpea будет проводить как клинические, так и управленческие образовательные программы

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Французские специалисты проведут образовательные программы для российских медиков в первом в России центре реабилитации Orpea, который планируется открыть на территории международного медицинского кластера в Сколкове в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС в пятницу президент Orpea Rus Елена Каллай.

"В клинике Orpea в международном медицинском кластере в Сколкове порядка 30% персонала будут составлять французские специалисты. При этом, конечно, компания Orpea будет проводить образовательные программы для российских коллег - как клинические, так и управленческие, в тесном партнерстве с российскими медицинскими университетами. Мы будем проводить как обучение в медкластере, так и в университете Orpea. Это будут управленческие программы, сестринский уход, программы по реабилитации, в том числе эрготерапии, кинезиотерапии", - сказала Каллай.

Как уточнили в пресс-службе международного медкластера в инновационном центре "Сколково", в клинике Orpea, как и в других учреждениях на территории кластера, медуслуги оказываются за счет трех источников финансирования - частные платежи, добровольное медицинское страхование (ДМС), корпоративные программы.

"Увеличение доли пожилого населения и людей, живущих с последствиями заболеваний и травм, отмечается практически во всех странах и требует активного развития медицинской реабилитации. Сегодня Orpea Group представлена в 16 странах и в каждой из них наглядно показывает, какой должна быть качественная медицинская реабилитация: необходимо начинать работу на койке и не прекращать ее, пока человек полностью не вернется к привычной для него жизни. На территорию кластера организация также перенесет эти ключевые принципы работы: создавая реабилитационный центр в Сколкове, Orpea Group внесет свой вклад в развитие реабилитационной индустрии, в том числе путем распространения современных технологий и обучения российских специалистов", - сказала Каллай.

Реабилитационный центр в Сколкове

Строительство первого в России французского реабилитационого центра Orpea в международном медицинском кластере в Сколкове планируется начать в первом квартале следующего года. Orpea Group - международная публичная компания с штаб-квартирой в Париже - инвестирует в проект порядка €6 млн, которые будут инвестированы в технологическую часть и операционную деятельность.

Также компания Orpea планирует в медкластере осуществлять научную (исследовательские программы в области реабилитации) и образовательную (тренинги, программы подготовки и повышения квалификации для врачей, медсестер, фармацевтов и медицинских техников) деятельность.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что планируемая площадь центра высокотехнологичной реабилитации составит более 20 тыс. кв. м. В нем будет расположен стационар на 200 коек и амбулаторное отделение на 50 мест. Ожидается, что клиника начнет работу в 2022 году и будет принимать порядка 3,5 тыс. человек в год.

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