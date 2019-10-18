Шереметьево объявил конкурс на реконструкцию взлетно-посадочной полосы на 8,3 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево объявил конкурс на выполнение реконструкции одной из трех взлетно-посадочных полос (ВПП-1). Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

"Максимальная стоимость договора не должна превышать: 8286062588,39 руб. с учетом НДС 20%, без НДС 6905052156,99 руб.", - говорится в документации.

Отмечается, что ВПП-1 будет закрыта с 15 января 2020 года по 30 ноября 2020 года, а срок проведения работ не должен превышать 11 месяцев.

В ходе реконструкции ВПП-1 оснастят системой раннего оповещения об образовании гололеда, будут отремонтированы рулежные дорожки РД-1, РД-5, РД-11, РД-15 и построены РД-С7 и РД-С10, реконструированы инженерные сети и коммуникации, обновлена система светосигнального оборудования.

Шереметьево располагает двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП) длиной 3 км 770 м, 3 км 550 м и новой ВПП-3 длиной 3 км 200 м. На первой могут осуществлять взлет и посадку воздушные суда любых типов, в том числе крупнейший серийный пассажирский авиалайнер в мире Airbus A380 ("Эрбас А-380").

Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России и Московского авиационного узла. По данным Росавиации, пассажиропоток в Шереметьево по итогам 2018 года составил 45 млн 348 тыс. человек (рост на 14,4% по сравнению с 2017 г.). Объем грузоперевозок - 308 тыс. 684 т (рост на 5%). Маршрутная сеть аэропорта превышает 200 направлений.