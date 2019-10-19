Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс девяти градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметок плюс семь градусов.