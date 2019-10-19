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Движение автотранспорта на МКАД восстановлено после ДТП с двумя машинами

В результате происшествия пострадали два человека

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Движение транспорта по одной полосе внутренней стороны МКАД полностью восстановлено после столкновения двух автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Движение автотранспорта восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла на внутренней стороне на 73-м км МКАД. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых опрокинулся в кювет. Пострадали два человека. В результате происшествия одна полоса МКАД была перекрыта для движения автотранспорта.

Теги
Россия
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Два человека пострадали в ДТП с двумя машинами на МКАД
Одна полоса перекрыта
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