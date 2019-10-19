Власти Москвы утвердили концепцию строительства Национального космического центра

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили архитектурно-градостроительную концепцию здания Национального космического центра (НКЦ), который создадут на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Башню НКЦ высотой в 200 м построят в виде ракеты, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин поручил создать НКЦ за счет реновирования объектов и территорий центра им. Хруничева. При этом часть неиспользуемых площадей будет выделена для создания второго объекта - Научно-производственного кластера.

"Мы сделали и утвердили архитектурную концепцию здания НКЦ. Это порядка 250 тыс. кв. м. Высота башни будет порядка 200 м, она выглядит как ракета - трехгранная, устремленная в небо, достаточно красивый концепт. Мы его согласовали, сегодня мы уже сделали подготовку территории, компания "Мосинжпроект" начала строительство фундамента" - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин добавил, что большая часть цехов и зданий центра имени М. В. Хруничева сохранятся и будут модернизированы под новое производство и технопарки.

"Сейчас составили проекты - делаем новые дороги, и на территории центра также запроектировали два моста через Москву-реку. У нас будет дополнительная связка между Мневниковской поймой и новой строящейся станцией метро "Карамышевская", которая будет запущена в 2020 году. И для местных жителей, и для работников центра уже через год появится станция, мы сделаем пешеходные переходы, чтобы люди могли ходить через Москву-реку", - добавил заммэра.

О Национальном космическом центре

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года. НКЦ включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.