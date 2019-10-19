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Большой спорткомплекс в районе Некрасовка в Москве планируют открыть в течение трех лет

Площадь комплекса составит порядка 25 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в течение трех лет завершить строительство универсального спортивного комплекса с двумя бассейнами в районе Некрасовка, где жители смогут заниматься волейболом, футболом, баскетболом и минифутболом. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

"Мы полностью сделали проект, он вышел из экспертизы. Строится большой спортивный комплекс, универсальный, порядка 25 тыс. кв. м. Он будет включать в себя залы для занятий различными видами спорта: волейбол, футбол, баскетбол, минифутбол. Два плавательных бассейна - для детей, для взрослых, тренажерный зал", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что подрядчик по строительству объекта будет выбран на конкурсе до конца года. Работы планируется завершить в течение трех лет.

Теги
Россия
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