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Парк развлечений "Остров мечты" в Москве планируют открыть в декабре 2019 года

До конца года также планируется запустить мост через Москву-реку для связи с Южнопортовой улицей, сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве в декабре текущего года. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

"Строительство "Острова мечты" идет хорошим темпом, инвестор готов в начале декабря запускать его, если не будет никаких сбоев. Со своей стороны мы благоустроили набережную в этом районе, мост через Москву-реку до конца года для связи с Южнопортовой улицей планируем запустить", - сказал Хуснуллин.

Строительство парка "Остров мечты" в районе Нагатинский затон в Москве ведется в два этапа. В первую очередь создадут крытый тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и персонажам мультфильмов, кинотеатр с 17 залами, ландшафтный парк, наземно-подземный паркинг на более чем 3 тыс. машиномест и концертный зал на 3,5 тыс. мест. Вторая очередь включает строительство отеля на 410 номеров, концертного зала на 1 тыс. мест, детской яхтенной школы, создание благоустроенной набережной протяженностью около 2 км. Председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев ранее сообщал, что строительство первой очереди парка планируется завершить к ноябрю 2019 года.

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