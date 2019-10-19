Северный вестибюль станции "Спартак" в Москве закрыт на вход пассажиров

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" работает только на выход пассажиров, южный вестибюль работает в обычном режиме. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии работает только на выход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что южный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.

В субботу на стадионе "Открытие-Арена" состоится матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и казанским "Рубином". Встреча начнется в 16:30 мск.