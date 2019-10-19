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Северный вестибюль станции "Спартак" в Москве открыли для пассажиров

Вестибюль был закрыт на вход из-за футбольного матча

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" начал работать в нормальном режиме. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Ранее его закрывали на вход из-за футбольного матча.

"Станция "Спартак" работает в штатном режиме. Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

В субботу на стадионе "Открытие-Арена" проходит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и казанским "Рубином". Встреча началась в 16:30 мск.

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