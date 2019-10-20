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Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 9 градусов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

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