Площадь пожара на складе на западе Москвы возросла до 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Площадь пожара на складе на Молодогвардейской улице в Москве возросла до 1,5 тыс. кв. м, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о площади возгорания в 300 кв. м, после чего она увеличилась до 500 кв. м. "Площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. м, к тушению привлечена авиация. Внутри горящего склада очень высокая температура", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных для Москвы). На место прибыло руководство столичного главка МЧС. По данным ведомства, пострадавших нет.

"В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда", - добавили в пресс-службе главка.

Возгорание тушат 80 человек, задействовано 20 единиц техники.

В новость внесены изменения (09:06 мск) - добавлены подробности.