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На сцене "Гоголь-центра" пройдет юбилейная программа театра "Балет Москва"

Зрителям покажут отрывки из постановок российских и зарубежных хореографов: "Танцпола" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипции цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе "Идиот" Александра Пепеляева и других

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отрывки из знаменитых постановок российских и зарубежных хореографов покажут актеры театра "Балет Москва" 6 ноября в рамках праздничного вечера в "Гоголь-центре". Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"На сцене "Гоголь-центра" 6 ноября представят специальную программу, посвященную 30-летию театра "Балет Москва". Зрители увидят отрывки из постановок российских и зарубежных хореографов: "Эквуса" Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, "Танцпола" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипции цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе "Идиот" Александра Пепеляева и "Все пути ведут на Север" Карин Понтьес. Над концепцией программы работали режиссер Евгений Кулагин и хореограф Иван Естегнеев", - говорится в сообщении.

Как уточнила директор театра "Балет Москва" Елена Тупысева, слова которой приводятся на сайте, театральная труппа работает с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене. По ее словам, все спектакли были созданы в сотрудничестве и не имеют аналогов в других театрах.

"Балет Москва" - один из самых знаменитых хореографических театров России. В его состав входят две труппы - классического и репертуарного танца. В репертуаре - работы российских и зарубежных хореографов, созданные специально для артистов "Балета Москва". Спектакли "Кафе "Идиот" (2016) и "Все пути ведут на север" (2017) стали лауреатами национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца", - добавляется в публикации.

При этом у театра нет постоянной сцены, что позволяет артистам экспериментировать и использовать многообразие городских пространств. Спектакли можно увидеть на ведущих театральных площадках Москвы. В январе 2020 года выйдет новая постановка - "Смерть и девушка" хореографа Исана Рустема, а в сентябре состоится дебют голландского хореографа Вубке Куйдерсма с участием артистов классической труппы.

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