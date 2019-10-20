Пожар на складе на западе Москвы ликвидирован

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе на Молодогвардейской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 11:20 мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Сообщение о пожаре на Молодогвардейской улице поступило в МЧС в 04:21 мск. В 09:08 огонь был локализован на площади 1,5 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Его тушили 80 человек, было задействовано 20 единиц техники, включая два вертолета, которые сбросили на очаг возгорания 185 тонн воды.

Также на месте пожара работает мобильная лаборатория ГУ МЧС РФ по Москве, которая производит замеры воздуха на предмет превышения ПДК. "По результатам замеров проб воздуха, ПДК не превышает норму", - отметили в МЧС.