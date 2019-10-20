В рамках проекта "Московское долголетие" 21-25 октября в столице пройдут 8 мероприятий

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Восемь мероприятий в рамках проекта "Московское долголетие" пройдут в столице с 21 по 25 октября. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане смогут поучаствовать в интеллектуальной викторине, посетить конкурс вокалистов и концерт учащихся музыкальной школы. 23 октября состоится пешеходная экскурсия по исторической части храма Всех Преподобных Отцов Киево-Печерских в Старых Черемушках. В завершающий день программы желающие смогут посетить танцевальный марафон и конкурс "Минута славы".

С более подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на портале mos.ru.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

В минувший вторник пресс-служба мэрии Москвы информировала о планах столичного правительства выделить 5 млрд рублей на реализацию программы "Московское долголетие" в 2020 году.