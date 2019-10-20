На станции метро "Печатники" пассажир упал на пути

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена и выжил. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

"Около 10:55 мск на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь упал 38-летний мужчина. В отсутствии электропоезда пассажиру помогли подняться на платформу", - сказали в пресс-службе.

В УВД добавили, что полицейские вызвали наряд скорой помощи. Сейчас потерпевшего передали медикам для госпитализации. В связи с ЧП проводится проверка.