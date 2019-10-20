Источник: пожар в Оружейном переулке в Москве ликвидировали

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в подвале здания в центре Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 01:25 поступила заявка о возгорании в подвале дома 13, строение 1 в Оружейном переулке. В подвале горело электрооборудование в венткоробе. В 01:48 возгорание ликвидировано на площади 6 кв. м", - сказали в главке.

С верхних этажей были спасены пять человек. По данным источника ТАСС в медицинских кругах, два человека пострадали, но отказались от госпитализации.

Как ранее сообщал источник ТАСС в экстренных службах, пожар произошел в подвале ресторана.