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Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве

В ночь на вторник температура опустится до плюс 9-11 градусов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве, сообщили в Гидрометцентре.

В Московском регионе днем будет облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, по области от 12 до 17 градусов, уточнили синоптики.

В ночь на вторник будет облачно, небольшой дождь. Температура в Москве - плюс 9-11 градусов, по области - 6-11 градусов. Ветер ослабнет до 3-8 м/с.

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Россия
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