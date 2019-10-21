Декор станции "Коммунарка" московского метро будет напоминать объекты живой природы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Станция "Коммунарка" Коммунарский линии Московского метрополитена будет оформлена в современном стиле биотек с элементами, напоминающими объекты живой природы. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Станцию метро "Коммунарка" (рабочее название "Столбово") Коммунарской линии метро выполнят в современном стиле биотек. Его основной отличительной чертой станет то, что все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы. Дизайн для новой станции утвердили в Москомархитектуре", - говорится в сообщении.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, которые приводятся на сайте, в дизайне будет преобладать зеленый цвет, чтобы подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО. Зелеными будут путевые стены на платформе и прямоугольные колонны в вестибюле, они будут контрастировать со светло-серым потолком. В вестибюле на нем будут подвешены алюминиевые ламели. Они будут двигаться от воздушных потоков, создавая иллюзию дуновения ветра. Над платформой в потолке сделают декоративные ниши, чтобы он был похожим на кору березы.

Пол на "Коммунарке" будет сделан из светлого гранита.

Коммунарская линия, протяженность которой превысит 30 км, протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". На линии разместят 16 станций метро, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Фактически Коммунарская линия будет дублером южных участков Калужско-Рижской и Сокольнической линий. Линию планируется построить к 2023 году.