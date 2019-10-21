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Около 270 тыс. цветов высадят в Парке Горького и Нескучном саду в Москве до конца октября

Всего на его территории высадят более 50 сортов луковиц тюльпанов различных оттенков, 12 видов нарциссов, шесть разновидностей гиацинтов и т.д.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Тюльпаны, крокусы и нарциссы начали высаживать в Парке Горького и Нескучном саду в Москве. Около 270 тыс. растений и цветов появится там до конца октября, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"До конца октября в Парке Горького и Нескучном саду высадят около 270 тыс. луковичных цветов и растений. Среди них нарциссы, гиацинты, рябчики королевские и разные виды декоративного лука. Работы по высадке продолжатся до конца октября", - говорится в сообщении.

Всего на его территории высадят более 50 сортов луковиц тюльпанов алого, белого, желтого, розового, кораллового, пурпурного оттенков, 12 видов нарциссов, шесть разновидностей гиацинтов, рябчики сортов Lutea и Rubra Maxima, а также лук сортов Ivory queen, Gladiator и Globemaster.

"Общая площадь цветников в Парке Горького увеличилась почти в семь раз с 2011 года и составила более 40 тыс. кв. м. За восемь лет здесь воссоздали знаменитые ландшафтные композиции парка с ковровыми посадками в стиле советского неоклассицизма (сталинского ампира), цветочные аллеи и живые изгороди, вернули на историческое место утраченные скульптуры и вазоны. Для каждого уголка парка мы стараемся создать особое настроение", - отмечается в сообщении.

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