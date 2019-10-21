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Движение в центре Москвы будет ограничено в конце октября - начале ноября

Ограничения связаны с подготовкой торжественного марша 7 ноября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Движение по площади Васильевского спуска в Москве 22, 24, 28 и 30 октября, а также 1 ноября с 14:00 до 20:00 будет перекрыто для машин из-за подготовки торжественного марша в честь 78-летия военного парада на Красной площади 1941 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Также нельзя будет проехать 5 и 7 ноября с 06:00 до 13:00 по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Старой площади до Красной площади и по Васильевскому спуску. 7 ноября на одну полосу будет сужен проезд по Моховой улице от Большой Никитской улицы до Тверской улице (08:00 до 12:00), а затем по Петровке от Театральной площади до Театрального проезда (с 11:00 до 14:30).

7 ноября 1918 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск в честь первой годовщины Октябрьской революции 1917 года, после этого военные парады в годовщину Октября проводились регулярно. Одним из наиболее памятных стал парад в 1941 году, состоявшийся в ходе Великой Отечественной войны, когда гитлеровские войска находились в 50-100 км от Москвы, и столица была на осадном положении. Подготовка мероприятия велась в строгой секретности. Парад начался 7 ноября в 08:00 мск, в нем участвовали более 28,4 тыс. военнослужащих и представителей народного ополчения, прямо с площади многие уходили на фронт.

Этот парад показал миру, что Москва не сдается и боевой дух советских солдат не сломлен. Ежегодно с 2005 года 7 ноября в России отмечается День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, праздник имеет статус дня воинской славы. В годовщину парада на главной площади страны проводится его реконструкция с торжественным маршем, проездом и выставкой ретро-техники.

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Россия
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