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Профильная комиссия Мосгордумы рекомендовала кандидатуру Потяевой на должность омбудсмена

Татьяна Потяева занимает должность уполномоченного по правам человека в Москве с 2014 года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовала кандидатуру Татьяны Потяевой к утверждению на должность уполномоченного по правам человека в Москве на новый срок. Об этом в понедельник Потяева сообщила ТАСС.

"Мою кандидатуру рассмотрели сегодня на комиссии и рекомендовали на рассмотрение на следующем заседании Мосгордумы. А после того, как я надеюсь, возможно, вступлю в свою должность, сразу приступлю к вопросу о согласовании кандидатуры на пост уполномоченного по правам ребенка <...> В соответствии с законом, уполномоченный по правам человека назначается на пять лет, затем ему может быть продлен этот срок", - сказала Потяева.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала назначение уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой на новый срок. Также уполномоченные обсудили ситуацию с защитой прав москвичей, вопросы реновации, жилищной сферы и соблюдение прав человека в исправительных учреждениях.

Татьяна Потяева занимает должность уполномоченного по правам человека в Москве с 2014 года.

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