Новый корпус Национального космического центра будет длиной с Новый Арбат

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Корпус с лабораториями Национального космического центра (НКЦ) на улице Мясищева в Москве, который расположится рядом с головной башней со штаб-квартирой Роскосмоса, будет длиной с Новый Арбат. А через все здания центра пройдет галерея, посвященная истории освоения космоса, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами, фактически он будет протяженностью с Новый Арбат. Сквозь все здание пройдет центральная галерея, символизирующая ленту времени и рассказывающая историю освоения космоса", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Ширина галереи составит 14 м, длина - 545 м, высота потолков - 15 м. Уточняется, что в ней расположатся не только столовые, предприятия бытового обслуживания и входы в офисные и лабораторные корпуса, но также экспонаты, демонстрирующие достижения космической промышленности разного периода времени. Отмечается, что здание НКЦ будет представлять собой стеклянные объемы, обернутые алюминиевыми пластинами, геометрические формы комплекса будут подчеркнуты решением фасадов в виде сплошных стеклянных плоскостей. Участок, где расположится центр, находится в северной части московской площадки центра им. Хруничева вдоль улицы Мясищева, площадь территории - 6,9 га.

"Каждый из модулей этой "космической станции" - результат нашего двадцатилетнего опыта проектирования и реализации различных по своим функциям объектов - начиная от торговых и офисных центров, заканчивая культурными учреждениями и общественными пространствами. Здесь все эти компоненты объединены в единый организм - общую коммуникационную платформу. С точки зрения образа мы вдохновлялись модульностью космических станций. Высотная доминанта - парафраз стремления человека вверх. Кто-то увидит ракету, кто-то луч света", - пояснил Юлий Борисов, автор проекта, руководитель проектного бюро UNK project.

В пресс-службе добавили, что помимо производственных помещений, на территории комплекса организуют многочисленные общественные пространства - технопарк, музейный центр, дворы с экспозицией под открытым небом.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что столичные власти утвердили архитектурно-градостроительную концепцию здания Национального космического центра, который создадут на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Башню НКЦ высотой в 200 м построят в виде ракеты.

О Национальном космическом центре

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года. НКЦ включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.