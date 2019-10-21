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Учебный центр Lego Education появится в павильоне "Электрификация" на ВДНХ

На начальном этапе планируется открыть шесть обучающих классов для детей разного возраста

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Учебный центр компании Lego Education планируется открыть на базе павильона "Электрификация" на ВДНХ в Москве во втором квартале 2020 года. Соответствующее соглашение подписано в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор компании "Электрификация" Владимир Затынайко и директор Lego Education Россия и СНГ Ольга Ломбас.

"Наш совместный проект с брендом Lego Education призван научить детей начиная с раннего возраста гибкости ума и принятию быстрых нетривиальных решений. <...> Совместными усилиями мы планируем на начальном этапе открыть шесть обучающих классов для детей разного возраста", - сказал Затынайко.

В дальнейшем, добавил он, проект планируется сделать "крупнейшим семейным кластером", в который войдут помимо обучающих программ Lego различные развлечения для посетителей любых возрастов. "Также в наших планах предложить Министерству энергетики РФ поддержать данный проект. Это позволит усилить образовательный блок Lego Education", - добавил Затынайко.

Как сообщила директор Lego Education Россия и СНГ Ольга Ломбас, компания, работая над учебными программами, старается в каждой стране "выстроить максимальную синхронизацию между учебным курсом, который ребенок проходит в начальной школе, и теми дополнительными программами, которые он может получить в центре дополнительного образования".

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Россия
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