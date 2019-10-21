Адамовы деревья высадят около закрытого мусорного полигона "Кучино" в Подмосковье

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Деревья Павловния (также известно как Адамово дерево) планируется высадить около закрытого полигона коммунального мусора "Кучино" в Балашихе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании "Экоком", которая занимается рекультивацией свалки.

"Планируем озеленение возле очистных сооружений на рекультивируемом полигоне "Кучино". Создаем экспериментальную площадку, на которой будут высажены 300 саженцев павловнии. Специалисты Тимирязевки на днях привезут их из питомника под Казанью <…> Через пару дней закончим прокладку последних кабелей и начнем подготовку к высадке", - говорится в сообщении.

Павловния - высокое лиственное дерево, которое цветет бледно-фиолетовыми цветами. В дикой природе оно встречается на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

О "Кучино"

Полигон "Кучино" был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Сейчас общая площадь только "тела" свалки превышает 50 га.

Пятнадцатого июня 2017 года во время "Прямой линии" жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки и плохие условия жизни. Глава государства потребовал закрыть объект, его работу остановили с 23 июня.

Сейчас на "Кучино" завершается рекультивация, работы предполагают сдать в ноябре 2019 года. Свалка будет представлять собой высокий холм, покрытый дерном, с работающими на ней станцией сбора и утилизации свалочного газа и системой сбора и обезвреживания фильтрата.

В разное время на ней предполагали сделать парк экстремальных видов спорта, терренкур, открытый музей или санную трассу. Однако специалисты отмечают, что полигон продолжит генерировать газ и фильтрат примерно ближайшие 50 лет, поэтому может остаться объектом ограниченного доступа.