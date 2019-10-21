Гидрометцентр зафиксировал самое теплое 21 октября в Москве за 36 лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сегодняшний день в Москве стал самым теплым 21 октября с 1984 года, воздух прогрелся до плюс 17,5 градуса. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В 1984 году [21 октября] у нас была максимальная температура 14,3 градуса. По состоянию на 14:00 температура уже достигла 17,5 градуса", - сообщила она.

По словам Макаровой, абсолютный рекорд принадлежит 21 октября 1896 года. Тогда температура воздуха достигла показателя 18,1 градус тепла.