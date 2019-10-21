В Москве открылась выставка "Шухов. Формула архитектуры"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Выставочный проект "Шухов. Формула архитектуры", посвященный творчеству инженера и изобретателя Владимира Шухова, открылся в понедельник в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева. Посетители увидят макеты и рисунки главных изобретений инженера: сетчатые перекрытия и сооружения гиперболоидного типа.

"В экспозиции вы не найдете биографических справок Владимира Шухова. Мы хотели показать его метод, который был радикален для своего времени, вне зависимости от личных характеристик инженера", - рассказала один из кураторов выставки Елена Власова.

Выставка стала крупнейшим показом работ Шухова за последние 25 лет, в которой собраны все архивы, где сохранились шуховские объекты. Так, впервые на одной площадке представлены более 300 работ из собраний Архива РАН, Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева, Центрального государственного архива г. Москвы, Института легких конструкций в Штутгарте, Музея архитектуры в Мюнхене, архитектурного бюро Burkhalter Sumi Architekten в Цюрихе. В экспозицию вошли рукописи Шухова с расчетами и макеты зданий, построенных по его чертежам. Среди таких - чертежи водонапорных сооружений и конструкций башен.

"Шухов был одним из выдающихся людей, благодаря которому мы можем увидеть красоту конструкций. То, что на протяжении тысячелетий архитекторы прятали, Шухов наоборот подчеркивал. Мы все помним Шуховскую башню, которую часто сравнивают с Эйфелевой башней, хотя идеи, которые вложены в оба эти объекта, абсолютно разные, " - рассказала директор музея Елизавета Лихачева.

Особое место среди архивных материалов Шухова занимают чертежи сетчатых металлических перекрытий и гиперболоидные конструкции. Главный экспонат этого раздела - цех металлургического завода в Выксе (1897) с оболочками двоякой кривизны. "Гиперболический пораболоид знаком каждому москвичу благодаря Шуховской башне. Представьте себе, что если бы Эйфелева башня была построена по шуховскому методу, то она бы весила раз в 30 меньше. Гениальность инженера заключалась в том, что он смог превратить эту идею в математически завершенную теорию", - отметил архитектор выставки Евгений Асс.

Особую роль Шухов занял и в отечественной нефтяной индустрии, став родоначальником этой сферы. По его чертежам созданы нефтепроводы, резервуары для хранения нефтепродуктов, а также заводы по крекингу нефти и нефтеналивным баржам. "Перед Шуховым стояла задача создать конструкцию с максимальными ходовыми качествами," - рассказал основатель фонда "Шуховская башня", правнук инженера Владимир Шухов. Транспортные резервуары нефти долгое время были деревянными, что приводило к высокой потери сырья. Шухов создал специальный расчет, с помощью которого можно было создавать оптимальные твердые баржи разных размеров.