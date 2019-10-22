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На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек

Возгорание произошло на Болотниковской улице

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Болотниковская, дом 17, поступило в 02:54 мск. "Пожарные, прибывшие на место установили, что горит одна из квартир на пятом этаже. В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасены три человека", - рассказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в 03:24 мск пожар был потушен. Его площадь составила 15 кв. метров. "К сожалению, в результате происшествия есть погибший", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в ходе пожара пострадал один человек. Пожарные при тушении возгорания эвакуировали пять человек.

По данным главка МЧС, для ликвидации пожара на место происшествия были направлены шесть единиц техники и 22 человека личного состава.

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