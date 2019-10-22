Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба. В ночные часы и до 9:00 22 октября в Московском регионе ожидается туман, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 8-13 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметок плюс 6 градусов.