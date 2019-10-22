Бесплатные кинопоказы пройдут в сети кинотеатров столицы "Москино" с 9 по 30 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Кинотеатры городской сети "Москино" бесплатно покажут экранизации пяти известных произведений русских писателей с 9 по 30 ноября. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Фильмы из архива "Москино" покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах "Звезда", "Факел" и "Юность". Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации", - рассказали порталу в пресс-службе "Москино".

Зрители смогут увидеть экранизации таких произведений, как "Гроза" Александра Островского, "Идиот" Федора Достоевского, "Майская ночь, или Утопленница" и "Вий" Николая Гоголя, а также "Три толстяка" Юрия Олеши.

Полное расписание опубликовано на сайте сети кинотеатров "Москино".

Бесплатные показы фильмов, объединенных важной темой или связанных с жизнью и творчеством известных режиссеров и актеров, - традиция "Москино". В городскую сеть входит 13 современных кинотеатров, оснащенных новейшим техническим оборудованием.