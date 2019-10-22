Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бесплатные кинопоказы пройдут в сети кинотеатров столицы "Москино" с 9 по 30 ноября

Зрители смогут увидеть экранизации произведений русских писателей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Кинотеатры городской сети "Москино" бесплатно покажут экранизации пяти известных произведений русских писателей с 9 по 30 ноября. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Фильмы из архива "Москино" покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах "Звезда", "Факел" и "Юность". Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации", - рассказали порталу в пресс-службе "Москино".

Зрители смогут увидеть экранизации таких произведений, как "Гроза" Александра Островского, "Идиот" Федора Достоевского, "Майская ночь, или Утопленница" и "Вий" Николая Гоголя, а также "Три толстяка" Юрия Олеши.

Полное расписание опубликовано на сайте сети кинотеатров "Москино".

Бесплатные показы фильмов, объединенных важной темой или связанных с жизнью и творчеством известных режиссеров и актеров, - традиция "Москино". В городскую сеть входит 13 современных кинотеатров, оснащенных новейшим техническим оборудованием.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве в такси украли забытую бизнесменом сумку с деньгами
Материальный ущерб составил около 3 млн 724 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС