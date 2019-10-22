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Мобильное приложение для координации ремонтников появилось в Москве

Оно поможет сократить время ожидания мастера

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение для координации и оценки качества работы слесарей и сантехников ГБУ "Жилищник" в пилотном режиме заработало в столичном районе Новокосино, благодаря ему диспетчеры смогут быстрее распределять поступившие заявки от жителей. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Приложение "Мобильное автоматизированное рабочее место исполнителя" ("МАРМИ") синхронизировано с приложением "Госуслуги Москвы" и городским единым диспетчерским центром ЖКХ. Благодаря сервису диспетчеру не придется ждать мастера, чтобы передать ему новые заявки и узнать статус предыдущих. В режиме онлайн информация о ходе выполнения работ поступает от ремонтника в единый диспетчерский центр, а затем житель получает ее в приложении "Госуслуги Москвы. Все это сократит время ожидания мастера и обеспечит удобство и для москвичей, и для диспетчеров, и для самих ремонтников", - говорится в сообщении.

Заявки на ремонтные работы можно оставить через приложение "Госуслуги Москвы", по номеру единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53 или обратившись в ГБУ "Жилищник". Диспетчеры передадут заявку свободному мастеру через приложение "МАРМИ". Отчет о проделанной работе поступит жителю в приложение "Госуслуги Москвы", где он сможет оставить свой отзыв о мастере, причем, оценки пользователей сохранятся в приложении для улучшения сервиса.

Уточняется, что при необходимости можно будет оплатить услуги по безналичному расчету при помощи терминала, который будет у сотрудников управляющей организации. В будущем у горожан появится возможность увидеть в приложении "Госуслуги Москвы" стоимость работ и статус оплаты, а также оплатить заявку. В начале ноября к приложению планируется подключить район Ивановское.

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