Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поездки на такси в Москве в третьем квартале 2019 года подешевели на 1,5%

Такая тенденция стала возможной благодаря росту конкуренции на таксомоторном рынке, улучшениям в работе общественного транспорта и популярности краткосрочной аренды автомобилей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость поездок на московских такси продолжает снижаться, согласно статистике, которую ежеквартально предоставляют диспетчерские службы заказа легковых такси. В третьем квартале 2019 года средний чек на поездки по сравнению со вторым снизился на 1,5%, сообщил ТАСС во вторник представитель столичного департамента транспорта.

"Поездки на такси в третьем квартале 2019 года стали обходиться москвичам в среднем в 457 рублей. Это на 1,5% меньше, чем во втором квартале 2019 года. В прошлом году средний чек за поездку на такси составлял 473 рубля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая тенденция стала возможной благодаря росту конкуренции на таксомоторном рынке, улучшениям в работе общественного транспорта и популярности краткосрочной аренды автомобилей.

На сегодняшний день московский рынок такси - один из самых больших в мире. Более 50 тыс. человек имеют действующие разрешения на таксомоторную деятельность. Ежедневно такси перевозят более 890 тыс. пассажиров (324,9 млн пассажиров в год).

Среднее время подачи автомобиля такси в рабочий день составляет около 5 минут - данный показатель является одним из лучших для мировых столиц. В настоящее время таксомоторную деятельность в Москве осуществляют более 1 тыс. юридических лиц и более 8,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. За последние несколько лет средний возраст легковых машин такси снизился более чем в 1,5 раза и составляет 2,7 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве в такси украли забытую бизнесменом сумку с деньгами
Материальный ущерб составил около 3 млн 724 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС