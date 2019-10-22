Поездки на такси в Москве в третьем квартале 2019 года подешевели на 1,5%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость поездок на московских такси продолжает снижаться, согласно статистике, которую ежеквартально предоставляют диспетчерские службы заказа легковых такси. В третьем квартале 2019 года средний чек на поездки по сравнению со вторым снизился на 1,5%, сообщил ТАСС во вторник представитель столичного департамента транспорта.

"Поездки на такси в третьем квартале 2019 года стали обходиться москвичам в среднем в 457 рублей. Это на 1,5% меньше, чем во втором квартале 2019 года. В прошлом году средний чек за поездку на такси составлял 473 рубля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая тенденция стала возможной благодаря росту конкуренции на таксомоторном рынке, улучшениям в работе общественного транспорта и популярности краткосрочной аренды автомобилей.

На сегодняшний день московский рынок такси - один из самых больших в мире. Более 50 тыс. человек имеют действующие разрешения на таксомоторную деятельность. Ежедневно такси перевозят более 890 тыс. пассажиров (324,9 млн пассажиров в год).

Среднее время подачи автомобиля такси в рабочий день составляет около 5 минут - данный показатель является одним из лучших для мировых столиц. В настоящее время таксомоторную деятельность в Москве осуществляют более 1 тыс. юридических лиц и более 8,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. За последние несколько лет средний возраст легковых машин такси снизился более чем в 1,5 раза и составляет 2,7 года.