Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские школьники вместе с учителями 26 октября выполнят упражнения комплекса ГТО

В программе - бег на 30 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, стрельба из электронного оружия и другие упражнения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Фестиваль "ГТО с учителем", на котором школьные сборные вместе с педагогами будут выполнять упражнения комплекса ГТО, пройдет 26 октября в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в Москве. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"К командному зачету допускаются сборные школ. В них должно быть 12 человек - пять девушек, пять юношей и два учителя. Педагоги будут выполнять входящие в комплекс ГТО упражнения вместе с учениками. В программе - бег на 30 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, стрельба из электронного оружия и другие упражнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в фестивале примут участие более тысячи человек, победители и призеры получат кубки и медали.

Кроме того, в рамках мероприятия все желающие по предварительной регистрации смогут сдать личный зачет. В 2018 году знак ГТО получили более 63 тысяч учащихся.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве в такси украли забытую бизнесменом сумку с деньгами
Материальный ущерб составил около 3 млн 724 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС