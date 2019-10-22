Московские школьники вместе с учителями 26 октября выполнят упражнения комплекса ГТО

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Фестиваль "ГТО с учителем", на котором школьные сборные вместе с педагогами будут выполнять упражнения комплекса ГТО, пройдет 26 октября в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в Москве. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"К командному зачету допускаются сборные школ. В них должно быть 12 человек - пять девушек, пять юношей и два учителя. Педагоги будут выполнять входящие в комплекс ГТО упражнения вместе с учениками. В программе - бег на 30 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, стрельба из электронного оружия и другие упражнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в фестивале примут участие более тысячи человек, победители и призеры получат кубки и медали.

Кроме того, в рамках мероприятия все желающие по предварительной регистрации смогут сдать личный зачет. В 2018 году знак ГТО получили более 63 тысяч учащихся.