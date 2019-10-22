Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экскурсию о темной материи проведут в Московском планетарии в Хэллоуин

В мероприятии смогут принять участие до 100 человек
Описание
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский планетарий на следующей неделе проведет тематическую экскурсию в темноте по случаю Хэллоуина и Дня темной материи - оба праздника отмечаются 31 октября. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"31 октября посетителей ждет бесплатная тематическая экскурсия под названием "Не бойся темноты", которая пройдет в музее Урании. Гости планетария также смогут поучаствовать в квесте, посвященном тайнам темной материи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы попасть на экскурсию, нужно приобрести билет в Большой звездный зал на фильм "Призрак Вселенной: в поисках темной материи" на сеанс в 19:30, пройти предварительную регистрацию и прийти за час до сеанса. Участники экскурсии в сопровождении научных сотрудников планетария посетят залы музея Урании, где для создания таинственной атмосферы будет приглушен свет. Экскурсанты узнают, из чего состоит темная материя и в чем ее главная загадка. Мероприятие в темноте продлится час, принять в нем участие смогут до 100 человек, их разделят на группы по 20-25 человек.

Кроме того, в этот день в 11:00 в интерактивном музее "Лунариум" начнется квест "Найди темное в светлом", участникам которого надо будет отыскать в залах экспонаты, имеющие отношение к темной материи. Чтобы попасть на квест, необходимо купить билет в "Лунариум" и также пройти предварительную регистрацию.

День темной материи, который также называют научным Хэллоуином, отмечается в мире третий год подряд. Тематические дни, посвященные отдельным космическим явлениям и объектам, проводятся в честь юбилея Московского планетария, которому 5 ноября исполняется 90 лет. В будущем в нем планируют провести День астрономии, День Солнца и День весеннего равноденствия.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
После реконструкции и технического переоснащения станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" откроют для пассажиров уже в составе Большой кольцевой линии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС