Экскурсию о темной материи проведут в Московском планетарии в Хэллоуин

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский планетарий на следующей неделе проведет тематическую экскурсию в темноте по случаю Хэллоуина и Дня темной материи - оба праздника отмечаются 31 октября. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"31 октября посетителей ждет бесплатная тематическая экскурсия под названием "Не бойся темноты", которая пройдет в музее Урании. Гости планетария также смогут поучаствовать в квесте, посвященном тайнам темной материи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы попасть на экскурсию, нужно приобрести билет в Большой звездный зал на фильм "Призрак Вселенной: в поисках темной материи" на сеанс в 19:30, пройти предварительную регистрацию и прийти за час до сеанса. Участники экскурсии в сопровождении научных сотрудников планетария посетят залы музея Урании, где для создания таинственной атмосферы будет приглушен свет. Экскурсанты узнают, из чего состоит темная материя и в чем ее главная загадка. Мероприятие в темноте продлится час, принять в нем участие смогут до 100 человек, их разделят на группы по 20-25 человек.

Кроме того, в этот день в 11:00 в интерактивном музее "Лунариум" начнется квест "Найди темное в светлом", участникам которого надо будет отыскать в залах экспонаты, имеющие отношение к темной материи. Чтобы попасть на квест, необходимо купить билет в "Лунариум" и также пройти предварительную регистрацию.

День темной материи, который также называют научным Хэллоуином, отмечается в мире третий год подряд. Тематические дни, посвященные отдельным космическим явлениям и объектам, проводятся в честь юбилея Московского планетария, которому 5 ноября исполняется 90 лет. В будущем в нем планируют провести День астрономии, День Солнца и День весеннего равноденствия.