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В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября

После реконструкции и технического переоснащения станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" откроют для пассажиров уже в составе Большой кольцевой линии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.

Станция метро "Каховская" была закрыта для пассажиров 30 марта текущего года. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что работы на Каховской линии могут быть завершены в 2021 году.

"С 26 октября Каховская линия метро будет полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии. Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав Большой кольцевой линии метро. Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров Московского метрополитена уже в составе Большой кольцевой линии", - говорится в сообщении.

В период закрытия Каховской линии можно будет пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Также будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро. Кроме того, действуют регулярные маршруты наземного транспорта - до станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать на троллейбусах №60 и №72 от станции "Каховская", а также №40 - от станции "Нагатинская".

От "Каширской" до "Варшавской" будет курсировать автобус №607. Также от "Каширской" можно будет доехать на автобусе №908 до станции "Нахимовский проспект", чтобы воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией.

Кроме того, с 26 октября в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения автомобилей: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. В частности, появится запрет на выезд с дворовой территории в районе дома 16 по Каширскому шоссе на данную магистраль, а также на выезд на разворотную петлю автобуса №607 в районе дома 25/24 по Каширскому проезду. Выделенные полосы будут организованы на съезде с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в сторону области, на съезде с Каширского шоссе при движении в центр на Коломенский проезд, на съезде с Коломенского проезда на Каширское шоссе в сторону области.

Каховская линия московского метро была открыта в 1969 году, ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой интенсивности перевозок.

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