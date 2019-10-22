Все камеры Москвы оборудуют системой видеораспознавания лиц

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 160 тыс. камер, оборудованных системой видеораспознавания лиц, установлено в Москве. Об этом глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил в ходе выступления на Международном полицейском саммите в Сеуле.

"Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тыс. интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч", - сказал министр, слова которого приводит пресс-центр МВД.

Колокольцев также напомнил, что российские полицейские успешно использовали технические возможности для предотвращения преступлений и актов терроризма в рамках мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. "У современных полицейских есть широкий спектр технологий и инструментов, о которых наши предшественники не могли даже мечтать. Научиться использовать эти ресурсы, разрабатывать новые подходы и эффективно бороться с преступностью сегодня можно только на основе сотрудничества правоохранительных органов с применением достижений в сфере высоких технологий", - сказал Колокольцев.

Международный полицейский саммит состоялся в день 74-летия образования полиции Республики Корея и был посвящен теме глобального партнерства полиции в современных условиях.

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