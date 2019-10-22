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Москвичи смогут снять видеоуроки о безопасности на дорогах для школьников

Авторы лучших роликов получат денежные призы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы запустил конкурс видеоуроков "Вместе за безопасность на дорогах!", целью которого является вовлечение жителей города в проблематику травматизма на дорогах и повышение безопасности дорожного движения. Принять участие в конкурсе могут все желающие, победителей ждет денежный приз, а лучшие видеоуроки попадут в платформу "Московская электронная школа", сообщил журналистам во вторник руководителя Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

"Одна из наших главных задач - сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях. Нет ничего страшнее, когда ребенок страдает в аварии, и наше дело - научить его безопасному поведению на дороге. К сожалению, каждый день инспекторы и наши сотрудники не могут работать в школах и детских садах, напоминая о правилах, но мы можем создать видеоуроки с использованием лучших методик обучения, с реальными примерами, о которых расскажут профессиональные актеры. Такие фильмы запомнятся надолго, и их можно будет пересматривать снова и снова", - сказал он.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого надо выбрать любую из восьми предложенных тематик для съемки видео: "Правила перехода дороги", "Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате", "Использование ремней безопасности и детских кресел", "Правила перевозки детей в машине", "Правила поведения при прогулках по городу", "Использование шлемов и защиты", "Использование световозвращающих элементов", "Правила поездки в городском транспорте".

Длительность видео не должна превышать пяти минут. Жюри будут оценивать содержание работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы и доступность информации, оригинальность работы, творческий подход и эстетичность контента. Правила конкурса опубликованы на Едином транспортном портале. В состав жюри войдут эксперты из департаментов транспорта и образования, ЦОДД, столичного управления ГИДД, а также известные блогеры и общественные деятели, председателем жюри конкурса является заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Итоги конкурса подведут 21 декабря. Лучшие работы будут опубликованы в проекте "Московская электронная школа", а их авторы получат 500 тыс., 300 тыс. и 100 тыс. рублей за первое, второе и третье место соответственно.

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