Около 80 тыс. москвичей получат бесплатные лекарства от сердечных заболеваний

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило программу обеспечения пациентов бесплатными препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Медикаменты будут получать около 80 тыс. человек, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, эти лекарства [для лечения сердечно-сосудистых заболеваний] стоят больших денег. Принимать их нужно долго или даже пожизненно. Большинству нуждающихся они просто не по карману. Поэтому сегодня правительство Москвы утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорится в сообщении на его личном сайте.

В рамках программы предлагается закупать восемь препаратов для трех групп пациентов. Перенесшие острый инфаркт миокарда будут бесплатно получать препараты тикагрелор и прасугрел минимум в течение года. Для страдающих мерцательной аритмией городские власти закупят антикоагулянты дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан. Пациенты с высоким уровнем холестерина получат гиполипидемические препараты алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб, написал Собянин.

Всего программа должна охватить около 80 тыс. москвичей, уточнил он. Бесплатные лекарства будут назначаться исключительно по медицинским показателям независимо от наличия инвалидности и иных льгот. "Обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а остальных лекарств - с января 2020 года" - отметил мэр.