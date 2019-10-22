Два проката велосипедов и велодорожка заработали у станции метро "Филатов луг" в Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Велодорожка и две станции городского велопроката заработали в районе станции московского метро "Филатов луг", которая открылась в июне. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

"От поселения Московский до ближайшей станции метро "Филатов луг" можно комфортно доехать не только на автомобиле или общественном транспорте, но и на прокатном или своем велосипеде - оставить его на перехватывающей парковке и продолжить путь на метро", - сказал собеседник агентства.

От поселения Московский до велопарковки и метро теперь можно доехать всего за 10 минут на велосипеде - по новой живописной велосипедной дорожке. Она проходит через парк и лесополосу. Это веломаршрут так называемой последней мили протяженностью 2,5 км. В начале и конце дорожки открылись две станции городского проката "Велобайк" на 15 и 18 мест соответственно.

В пресс-службе напомнили, что в июне вместе с открытием станции метро также заработала крытая бесплатная велосипедная парковка для личных велосипедов. Она рассчитана на 56 мест, оборудована современной системой видеонаблюдения. Рядом расположена комфортная зона отдыха с лавочками и урнами. Оставить там можно не только велосипеды, но и самокаты.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Сокольнической линии: для пассажиров заработали станции "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Коммунарка".