Число торговых точек в Москве за девять лет увеличилось на 60%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Количество торговых точек в Москве за последние девять лет увеличилось на 60% благодаря единым условиям ведения бизнеса. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Мы ввели торговый сбор, который позволил уравнять условия ведения бизнеса для предпринимателей. В результате за девять лет количество торговых точек в городе увеличилось на 60% (до 66 тыс. точек - Прим. ТАСС). Это и есть конкуренция, есть результат того, что правила понятные, прозрачные и для всех равные. И другим показателем является развитие малого бизнеса, который тоже динамично растет", - сказал Ефимов на пленарном заседании Дней московской конкуренции.

По его словам, власти города часто слышали критику о закрытии палаток и введении торгового сбора. "Мы понимали, что, помимо того, что это [точки продаж] выглядит не очень красиво, предприниматели, которые работали, в большинстве случаев, были вертикализированными структурами. Палатки принадлежали крупным игрокам на рынке. Мы сделали понятные и прозрачные правила игры, правила предоставления торговых мест", - отметил заммэра.

Дни московской конкуренции впервые проходят в столице, цель проекта - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации экономики. Мероприятия проекта будут проходить до конца года. Организатор - департамент Москвы по конкурентной политике.