Около 4 тыс. дворов отремонтируют в Москве в 2020 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почти 4 тыс. дворовых территорий планируется отремонтировать в Москве в следующем году. Об этом во вторник сообщил руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев в ходе совместного заседания комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по экологической политике.

"В 2020 году запланирован ремонт 3797 дворовых территорий. В 2021 году - 3684 двора, в 2022 году - 3621 двор. Это очень большое количество. Избыточно мы дворы не ремонтируем, ориентируемся на износ и состояние дворовых территорий. Всего в городе более 24 тыс. дворовых территорий, ежегодно количество прирастает, потому что город строится и растет", - отметил Соловьев.

"Межремонтный цикл дворов, в среднем, составляет пять-семь лет. Прежде всего требуются ремонт или замена малых архитектурных форм, где-то нужен ремонт покрытий. В 2020-2022 годы на ремонт дворов суммарно запланированы средства в размере 12,5 млрд рублей. Это деньги, которые предусмотрены префектурами, их распределяет не департамент - на проведение благоустройства, замену асфальто-бетонных и других покрытий в дворовых территориях", - сказал Соловьев.

По его словам, префектуры ежегодно составляют программы по благоустройству, капремонту и реконструкции дворовых территорий на следующий год. Реестры дворов "под ремонт" составляются на основании обращений жителей и муниципальных депутатов, работающих на территориях. Затем комиссия, в состав которой входят сотрудники префектуры, управы, ГБУ "Жилищник" и Объединения административно-технических инспекций города Москвы, обсуждает данный список дворовых территорий и оценивает их состояние.