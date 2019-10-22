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Специалисты начали реставрацию старинной усадьбы Измалково в Новой Москве

Работы планируется завершить весной 2021 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Главный дом, восточный и западный флигели и еще несколько строений усадьбы Измалково, которая является объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют в Новой Москве в 2021 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Специалисты приступают к работам по шести строениям усадьбы Измалково: отреставрируют главный дом, восточный флигель, кладовую, кухню, здание служб, воссоздадут утраченный западный флигель. Также приведут в порядок усадебный парк. Сейчас все объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Весь комплекс работ планируется завершить весной 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что первые письменные сведения об Измалкове относятся к середине XVI века, а основа пространственно-планировочной структуры усадьбы сложилась в середине XVIII века. Здания располагаются в поселении Внуковское, их пользователем является благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Подари жизнь".

"Усложняет ситуацию то, что все строения выполнены в основном из дерева. Отсутствие своевременных работ по сохранению привело к поражению более чем 60% всех бревен. Первый масштабный этап стартовавшей реставрации будет посвящен именно этому материалу: бревна будут протезировать, обрабатывать защитными составами, устранять биопоражения, а совсем гнилые заменят. К этим работам применяются особые требования, поскольку в будущем здесь должны быть созданы условия для безопасного пребывания детей", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что наибольший объем работ будет проведен в главном доме усадьбы, где планируется реставрация и восстановление деревянной обшивки всего фасада, восстановление балконов с резными балясинами, а также первоначальной планировки и высоты потолков, перекрытий и стен первого и второго этажей, утраченных в начале ХХ века в ходе реконструкции. Также будут воссозданы каменные скульптуры львов. В пресс-службе добавили, что западный флигель специалистам предстоит воссоздавать практически с нуля, за время существования усадьбы он был утрачен.

Парк после реконструкции станет общедоступным. Все работы будет контролировать Департамент культурного наследия Москвы.

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