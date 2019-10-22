Худрук БДТ им. Товстоногова поставит сказку о 1990-х на сцене Театра Наций в ноябре

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель санкт-петербургского Большого драматического театра (БДТ) им. Товстоногова Андрей Могучий поставит на сцене московского Театра Наций спектакль "Сказка про последнего ангела", роли в котором исполнят актрисы Лия Ахеджакова и Виктория Мирошниченко. Премьера состоится 1 ноября, сообщили во вторник в пресс-службе Театра Наций.

В основу постановки, действие которой происходит в 1990-е годы, легли рассказы доктора физико-математических наук, профессора РАН Романа Михайлова, романы которого "Равинагар" (2017) и "Изнанка крысы" (2018) были номинированы на литературную премию "Национальный бестселлер".

"В рассказах Романа Михайлова - заряд подлинности и чистоты. Его герои - наивные, странные люди, "люди тайн". Они живут в том же мире, что и мы, но у них особое зрение - видеть и чувствовать мир иначе, целостно, открыто, по-настоящему. Они могут ходить по невидимым тропкам между реальностью и сном, разговаривать с небом, слышать голоса травы и ветра. И благодаря этой своей способности быть с природой одним целым, быть в подлинном смысле как дети, они могут менять то, что в нашем мире принято называть "реальностью". Они действительно могут спасти мир своей искренностью и любовью", - передает слова Могучего пресс-служба Театра Наций.

Другое произведение, которое послужило основой для спектакля, стала сказка кинематографистов Петра Луцика и Алексея Саморядова. По словам представителя пресс-службы, главный герой постановки Андрей по воле случая попадает в психиатрическую больницу, где он впервые в жизни обретает настоящих друзей и получает возможность изменить свою жизнь. "Герою предстоит пройти длинный путь к своей мечте, умереть и воскреснуть в новом качестве", - отметили в пресс-службе.

За художественное воплощение постановки отвечает многократный лауреат премии "Золотая маска" Мария Трегубова, Хореографом выступил Владимир Варнава. Из актеров также задействованы Глеб Пускепалис, Данила и Павел Рассомахины, Павел Комаров, Дмитрий Смирнов, Анна Галинова, Наталья Ноздрина, Антон Ескин и другие.

Ранее Могучий уже сотрудничал с Театром Наций, в 2012 году он поставил на его сцене спектакль Circo Ambulante также с участием Лии Ахеджаковой.