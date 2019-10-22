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В Москве задержали замглавы "Комитета за гражданские права"

Незадолго до задержания в офис организации приходил неизвестный мужчина, который хотел вручить Андрею Маякову деньги

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель организации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

"Я нахожусь сейчас в офисе, сотрудники правоохранительных структур провели здесь обыск. В настоящее время они уехали, забрали с собой Андрея Маякова", - рассказал он.

Бабушкин добавил, что зампредседателя организации отвезли в Бабушкинский межрайонный следственный отдел. По его словам, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги. "Маяков их не взял, а предложил оформить как пожертвование", - сказал Бабушкин. Он считает случившееся провокацией.

Ранее сообщилось, что около 10-15 человек пришли в офис "Комитета за гражданские права" в Москве и проводят там обыск.

Комментариями МВД и СК ТАСС пока не располагает.

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