Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Шереметьево произошел второй за день инцидент с трапом и самолетом

При подгоне трапа к самолету авиакомпании "Аэрофлот" рейса Баку - Москва-Шереметьево произошло повреждение лакокрасочного покрытия в районе задней левой двери судна

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Второй инцидент при подгоне трапа к самолету произошел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"В 17:20 [мск] при подгоне самоходного трапа к самолету авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Баку - Москва-Шереметьево произошло повреждение лакокрасочного покрытия борта в районе задней левой двери", - сообщили в ММТП.

Ранее во вторник в Шереметьево трап при столкновении зацепил двигатель пассажирского самолета Boeing 787 авиакомпании "Вьетнамские авиалинии", вылетавший рейсом Москва - Ханой. В результате происшествия никто не пострадал, на борту находились 277 пассажиров и 14 членов экипажа. Рейс отменен, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом.

"Причины и обстоятельства инцидентов устанавливаются, исполнение требований законодательства о безопасности полетов при техническом обслуживании воздушных судов поручено проверить Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сообщили в прокуратуре.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мультимедийная выставка картин о мегаполисах открылась в парке "Зарядье" в Москве
Посетители смогут увидеть работы звезд мировой акварели Томаса Шаллера из США, и Альваро Кастаньет из Уругвая, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и Сергея Чобана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС