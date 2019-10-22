В Шереметьево произошел второй за день инцидент с трапом и самолетом

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Второй инцидент при подгоне трапа к самолету произошел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"В 17:20 [мск] при подгоне самоходного трапа к самолету авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Баку - Москва-Шереметьево произошло повреждение лакокрасочного покрытия борта в районе задней левой двери", - сообщили в ММТП.

Ранее во вторник в Шереметьево трап при столкновении зацепил двигатель пассажирского самолета Boeing 787 авиакомпании "Вьетнамские авиалинии", вылетавший рейсом Москва - Ханой. В результате происшествия никто не пострадал, на борту находились 277 пассажиров и 14 членов экипажа. Рейс отменен, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом.

"Причины и обстоятельства инцидентов устанавливаются, исполнение требований законодательства о безопасности полетов при техническом обслуживании воздушных судов поручено проверить Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сообщили в прокуратуре.