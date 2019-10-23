Облачная погода и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметок плюс 4 градусов.